Українські полярники вирушили у 26-ту арктичну експедицію

12 українських полярників 24 березня вирушили на станцію "Академік Вернадський". Вони сформують 26-ту українську арктичну експедицію і досліджуватимуть крижаний континент приблизно 13 місяців.

Про це повідомили в Національному науковому арктичному центрі, пише "Громадське".

Там зазначили, що команда стала наймолодшою серед усіх попередніх експедицій, її середній вік майже 36 років, а наймолодшому учаснику - 25 років. Водночас експедицію очолив один із найдосвідченіших українських полярників - рекордсмен за кількістю зимівок на "Вернадському", учений-геофізик із Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього це буде вже дев'ята річна експедиція.

Загалом в експедиції візьмуть участь 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. Серед дослідників лише одна жінка - це біологиня Оксана Савенко, яка вже вдруге їде на зимівлю (раніше жодна жінка в українській експедиції не зимувала там двічі).

Перед відправленням в Антарктиду вся команда пройшла обов’язковий тижневий тренінг, а також задала тести на коронавірус.

Фото: Національний науковий арктичний центр

Фото: Національний науковий арктичний центр

Фото: Національний науковий арктичний центр

Що досліджуватимуть Основними завданнями українців на станції "Академік Вернадський" на наступні 13 місяців стануть щоденні вимірювання показників, проведення запланованих досліджень і підтримка роботи станції. Зокрема продовжать вимірювати концентрацію озону в атмосфері. Це одна з найдовших низок спостережень на станції, її розпочали ще британці в 1957 році, вона допомогла їм відкрити явище озонової діри. Зараз українські вчені проводять постійний моніторинг її стану. Науковці також продовжать глобальний моніторинг грозової активності в атмосфері нашої планети, вивчення будови льодовиків за допомогою георадара та дослідження міграцій китів за допомогою фотоідентифікації. Також цього року планують започаткувати низку нових досліджень. Зокрема, з використанням потужного метеорадара вивчатимуть формування хмар та опадів, а також "мови" та "діалекти" китів, записані за допомогою гідрофонів. Фото: Національний антарктичний науковий центр

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