NASA показало швидке танення крижаної шапки в Антарктиді
Про це повідомляється на сайті агентства,передає УКРІНФОРМ.
«6 лютого 2020 року метеорологічні станції зафіксували найвищу температуру за всю історію Антарктиди», - йдеться в повідомленні.
Термометри на базі Есперанса на північній частині Антарктичного півострова показали 18,3°C. Така температура викликала танення на прилеглих льодовиках.
4 лютого
13 лютого
Так, наприклад, на отриманих знімках за 4 і 13 лютого можна розглянути швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді.
Як зазначили вчені, 6 лютого на острові відбулося пікове танення - 30 міліметрів. У цілому сніговий покрив на Eagle Island зменшився на 106 міліметрів з 6 по 11 лютого.
Нагадаємо, що учені з Японії вперше в історії дослідження космосу привезуть на Землю зразки ґрунту супутників Марса.
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