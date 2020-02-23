NASA показало швидке танення крижаної шапки в Антарктиді

«6 лютого 2020 року метеорологічні станції зафіксували найвищу температуру за всю історію Антарктиди»

NASA опублікувало знімки, що показують швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді, а також зафіксувало температурний рекорд.

Про це повідомляється на сайті агентства,передає УКРІНФОРМ.

«6 лютого 2020 року метеорологічні станції зафіксували найвищу температуру за всю історію Антарктиди», - йдеться в повідомленні.

Термометри на базі Есперанса на північній частині Антарктичного півострова показали 18,3°C. Така температура викликала танення на прилеглих льодовиках.

4 лютого

13 лютого

Так, наприклад, на отриманих знімках за 4 і 13 лютого можна розглянути швидке танення крижаної шапки на острові Eagle Island в Антарктиді.

Як зазначили вчені, 6 лютого на острові відбулося пікове танення - 30 міліметрів. У цілому сніговий покрив на Eagle Island зменшився на 106 міліметрів з 6 по 11 лютого.

Нагадаємо, що учені з Японії вперше в історії дослідження космосу привезуть на Землю зразки ґрунту супутників Марса.