Японія готує космічну місію до супутників Марса

Космічне агентство JAXA заявило про першу в історії космічних досліджень місію

Учені з Японії вперше в історії дослідження космосу привезуть на Землю зразки ґрунту супутників Марса.

Про це повідомляє The Verge,передає УКРІНФОРМ.

Зазначається, що космічне агентство JAXA заявило про першу в історії космічних досліджень місію: інженери JAXA планують доправити зонд для вивчення Деймоса і Фобоса — природних супутників Марса.

Роботизованому японському зонду належить привезти на Землю перші зразки ґрунту цих супутників. Але, за попередніми даними, це відбудеться тільки до кінця 2020-х.

Нещодавно місію схвалив уряд Японії, тож незабаром вчені візьмуться до розробки програмного і апаратного забезпечення для виготовлення зонда.

Нагадаємо, що пентагон планує зробити бюджетні запити з метою надання сенсорів космічного спостереження для двох японських супутників, які використовуватимуться в японській версії системи глобального позиціонування (GPS).