Японія готує космічну місію до супутників Марса
Про це повідомляє The Verge,передає УКРІНФОРМ.
Зазначається, що космічне агентство JAXA заявило про першу в історії космічних досліджень місію: інженери JAXA планують доправити зонд для вивчення Деймоса і Фобоса — природних супутників Марса.
Роботизованому японському зонду належить привезти на Землю перші зразки ґрунту цих супутників. Але, за попередніми даними, це відбудеться тільки до кінця 2020-х.
Нещодавно місію схвалив уряд Японії, тож незабаром вчені візьмуться до розробки програмного і апаратного забезпечення для виготовлення зонда.
Нагадаємо, що пентагон планує зробити бюджетні запити з метою надання сенсорів космічного спостереження для двох японських супутників, які використовуватимуться в японській версії системи глобального позиціонування (GPS).
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