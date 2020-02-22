Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японія готує космічну місію до супутників Марса

Космічне агентство JAXA заявило про першу в історії космічних досліджень місію
Учені з Японії вперше в історії дослідження космосу привезуть на Землю зразки ґрунту супутників Марса.
Японія готує космічну місію до супутників Марса The Verge

Про це повідомляє The Verge,передає УКРІНФОРМ.

Зазначається, що космічне агентство JAXA заявило про першу в історії космічних досліджень місію: інженери JAXA планують доправити зонд для вивчення Деймоса і Фобоса — природних супутників Марса.

Роботизованому японському зонду належить привезти на Землю перші зразки ґрунту цих супутників. Але, за попередніми даними, це відбудеться тільки до кінця 2020-х.

Нещодавно місію схвалив уряд Японії, тож незабаром вчені візьмуться до розробки програмного і апаратного забезпечення для виготовлення зонда.

Нагадаємо, що пентагон планує зробити бюджетні запити з метою надання сенсорів космічного спостереження для двох японських супутників, які використовуватимуться в японській версії системи глобального позиціонування (GPS).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2020 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.