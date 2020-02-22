Японська версія GPS використовуватиме американські космічні сенсори
Про це повідомляє NHK World Japan,передає УКРІНФОРМ.
Міністерство розкрило даний план у своїй бюджетній заявці на фінансовий 2021 рік у рамках японсько-американського співробітництва в космічній сфері. У США фінансовий рік починається в жовтні.
Подана заявка свідчить про те, що міністерство запитає кошти на проєктування, розробку і складання сенсорів для двох японських супутників "Мітібіки".
Представники міністерства заявили, що ця програма є важливим пріоритетом для США і Японії, і вона прокладе шлях для подальшого співробітництва двох союзників.
Сенсори є частиною американської системи супутникового спостереження. Вони застосовуються для фіксування і відстеження супутників і космічного сміття.
Нагадаємо, що американська аерокосмічна компанія SpaceX уклала угоду зі Space Adventures для здійснення комерційних польотів туристів у космос.
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