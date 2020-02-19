SpaceX наступного року планує відправити туристів у космос
Про це повідомляє Space Adventures,передає УКРІНФОРМ.
Полетіти на орбіту Землі туристи мають на космічному кораблі Crew Dragon. Як зазначили у компанії, успішний перший запуск SpaceX цього корабля на МКС та випробування його аварійного відділення дозволили двом компаніям укласти партнерську угоду.
У першому польоті візьмуть участь четверо людей, вони вийдуть у космос на кораблі Crew Dragon, але не зістиковуватимуться з МКС, а перебуватимуть у вільному польоті на орбіті планети. Розпочати такі комерційні місії попередньо планують наприкінці 2021 — в середині 2022 року.
"Ця історична місія стане черговим кроком на шляху до того, щоби зробити космічні польоти можливими для людей, які мріють про це. Ми раді працювати з командою Space Adventures над цією місією", — сказала Гвін Шотвелл, президент та головний операційний директор SpaceX.
Як зазначає видання Techcrunch, компанія Space Adventures має досвід відряджання у космос туристів — вона організувала подорож семи приватних осіб на МКС на російських кораблях "Союз".
Скільки коштуватиме квиток на Crew Dragon для польоту у космос наразі не повідомляється.
Нагадаємо, що ракета Falcon 9 аерокосмічної компанії SpaceX, яка вчора вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, розбилася у морі при невдалому приземленні.
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