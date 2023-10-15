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ПОЛІТИКА

московська криптобіржа обслуговує терористів Хамас – WSJ

15 жовтня 2023, 10:03
московська криптобіржа обслуговує терористів Хамас – WSJ
Джерело etfdb
За словами влади США, криптобіржа є засобом для відмивання доходів російських кіберзлочинців.

російська криптобіржа Garantex навіть попри санкції США обслуговує злочинні угруповання, багатих росіян та терористів ХАМАС.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, минулого року США наклали санкції на московську криптобіржу, щоб завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після вторгнення в Україну.

Проте посилаючись на дані людей знайомих з фірмою, видання стверджує, що Garantex стала основним каналом, через який росіяни переміщують кошти у рф та вивозять її з країни.

За словами влади США, криптобіржа є засобом для відмивання доходів російських кіберзлочинців.

"Зростаюча роль Garantex як глобального каналу для незаконних коштів була підкреслена цього місяця доказами того, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції через криптовалюту напередодні атак в Ізраїлі 7 жовтня", - йдеться в повідомленні. 

Загалом цифрові гаманці, контрольовані палестинським ісламським джихадом, який приєднався до Хамас в атаках, отримали частину в 93 млн доларів через Garantex.

Крім того, у рф обмін використовується для переведення рублів в інші валюти. Клієнти вносять рублі готівкою в офісах Garantex, щоб отримати криптовалюту, переважно у формі стейблкоїнів. Потім їх можна вивести як традиційну валюту за кордон із мережі місцевих партнерів.

За даними постачальника криптоданих Coinpaprika, у липні транзакції клієнтів на платформі склали близько 865 млн доларів, що більш ніж утричі перевищує суму, яку вона обробила за місяць, коли на неї були введені санкції.

Garantex, запущена у 2019 році, є найпопулярнішою криптовалютною біржею в Росії для торгівлі рублями.

Нагадаємо, рух Хамас оголосив про початок операції "Шторм Аль-Акса" проти Ізраїлю вранці 7 жовтня. Палестинські бойовики захопили, зокрема захопили КПП "Ерез" і на деякий період прорвалися до міст Ашкелон і Сдерот, а також атакували фестиваль електронної музики.

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