московський суд оголосив вирок Гіркіну
Про це стало відомо сьогодні, пишуть рос ЗМІ.
Гіркін отримав 4 роки колонії загального режиму за рішенням суду.
Прокуратура вимагала для нього 4 роки і 11 місяців ув'язнення.
Ексміністра оборони так званої "ДНР" визнали винним в публічних закликах до екстремістської діяльності.
Свою причетність Гіркін заперечує.
Біля будівлі суду зібралися прихильники Ігоря Гіркіна, які вимагають його звільнення.
Нагадаємол, що 21 липня в росії затримали терориста Ігоря Гіркіна.Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що серед російської еліти панує страх.