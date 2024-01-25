московський суд оголосив вирок Гіркіну

Міський суд москви оголосив вирок відомому російському терористу Ігорю Гіркіну.

Про це стало відомо сьогодні, пишуть рос ЗМІ.

Гіркін отримав 4 роки колонії загального режиму за рішенням суду.

Прокуратура вимагала для нього 4 роки і 11 місяців ув'язнення.

Ексміністра оборони так званої "ДНР" визнали винним в публічних закликах до екстремістської діяльності.

Свою причетність Гіркін заперечує.

Біля будівлі суду зібралися прихильники Ігоря Гіркіна, які вимагають його звільнення.

Нагадаємол, що 21 липня в росії затримали терориста Ігоря Гіркіна.