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московський суд оголосив вирок Гіркіну

25 січня 2024, 13:43
московський суд оголосив вирок Гіркіну
Ігор Гіркін. Фото: REUTERS
Міський суд москви оголосив вирок відомому російському терористу Ігорю Гіркіну.

Про це стало відомо сьогодні, пишуть рос ЗМІ. 

Гіркін отримав 4 роки колонії загального режиму за рішенням суду. 

Прокуратура вимагала для нього 4 роки і 11 місяців ув'язнення.

Ексміністра оборони так званої "ДНР" визнали винним в публічних закликах до екстремістської діяльності. 

Свою причетність Гіркін заперечує.

Біля будівлі суду зібралися прихильники Ігоря Гіркіна, які вимагають його звільнення.

Нагадаємол, що 21 липня в росії затримали терориста Ігоря Гіркіна.

Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що серед російської еліти панує страх.
судгіркінвирок

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