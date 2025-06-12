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москва готова вивезти з Ірану високозбагачений уран

12 червня 2025, 11:38
москва готова вивезти з Ірану високозбагачений уран
Фото: з вільних джерел
Це підвердив сам речник кремля.

У росії заявили, що готові вивезти з Іранку високозбагачений уран і перетворити його на паливо для цивільних реакторів, щоб допомогти зменшити розбіжності між США та країною щодо ядерної програми Ісламської Республіки. 

Про це пише агенція Reuters.

Пропозицію озвучив заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков. 

Він зазначив, що зусилля для досягнення рішення варто подвоїти, а кремль готовий надати практичну допомогу. 

"Ми готові надати допомогу як Вашингтону, так і Тегерану, не тільки політично, не тільки у вигляді ідей, які можуть бути корисними в процесі переговорів, але й практично: наприклад, шляхом експорту надлишкового ядерного матеріалу, виробленого Іраном, і його подальшої адаптації до виробництва палива для реакторів", - сказав Рябков.

Однак він не пояснив, чи повернуть потім ядерне паливо до Ірану для використання його у цивільній ядерній енергетичній програмі країни, яку москва допомагала розвивати. 

Разом з тим, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив готовність росії прийняти уран. 

"Тут дуже важливо зазначити, що в разі необхідності, якщо сторони вважатимуть це за потрібне, Росія буде готова надати такі послуги", - сказав він.

Нагадаємо, що на тлі усього цього - США евакуйовують дипломатів з Близького Сходу через ймовірну війну Ізраїля та Ірану

 
РосіяІранУран

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