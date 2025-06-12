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США евакуйовують дипломатів з Близького Сходу через ймовірну війну Ізраїля та Ірану

12 червня 2025, 10:11
США евакуйовують дипломатів з Близького Сходу через ймовірну війну Ізраїля та Ірану
Фото: AFP
Вже найближчими днями Єрусалим може атакувати Іран.

Білий дім оголосив високий рівень загрози в Ірані, Бахрейні та Іраку через ймовірну ескалацію з Іраном. 

Про це повідомляє газета Jerusalem Post

Державний департамент готується видати розпорядження про евакуацію допоміжного персоналу з посольств у Бахрейні та Кувейті, Пентагон схвалив виїзд сімей військових, дислокованих по всіх військових базах США в регіоні.

Можливою причиною загострення є провал переговорів щодо іранської ядерної програми між Вашингтоном і Тегераном, а також погрози з боку Ірану атакувати американські військові бази.

"Деякі офіційні особи з іншого боку загрожують конфліктом, якщо переговори не увінчаються успіхом. Якщо нам нав’яжуть конфлікт… усі бази США знаходяться в межах нашої досяжності, і ми сміливо завдамо ударів у країнах перебування", - заявив міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде.

На фоні цього Велика Британія попередила всі танкери та інші судна залишатися напоготові під час перебування у Перській затоці.

Вчора ми писали, що Іран погрожує вдарити по всіх військових базах США на Близькому Сході в разі конфлікту.

 

СШАІзраїльІран

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