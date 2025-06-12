США евакуйовують дипломатів з Близького Сходу через ймовірну війну Ізраїля та Ірану
Білий дім оголосив високий рівень загрози в Ірані, Бахрейні та Іраку через ймовірну ескалацію з Іраном.
Про це повідомляє газета Jerusalem Post.
Державний департамент готується видати розпорядження про евакуацію допоміжного персоналу з посольств у Бахрейні та Кувейті, Пентагон схвалив виїзд сімей військових, дислокованих по всіх військових базах США в регіоні.
Можливою причиною загострення є провал переговорів щодо іранської ядерної програми між Вашингтоном і Тегераном, а також погрози з боку Ірану атакувати американські військові бази.
"Деякі офіційні особи з іншого боку загрожують конфліктом, якщо переговори не увінчаються успіхом. Якщо нам нав’яжуть конфлікт… усі бази США знаходяться в межах нашої досяжності, і ми сміливо завдамо ударів у країнах перебування", - заявив міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде.
На фоні цього Велика Британія попередила всі танкери та інші судна залишатися напоготові під час перебування у Перській затоці.
Вчора ми писали, що Іран погрожує вдарити по всіх військових базах США на Близькому Сході в разі конфлікту.