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Іран погрожує вдарити по всіх військових базах США на Близькому Сході в разі конфлікту

11 червня 2025, 16:18
Іран погрожує вдарити по всіх військових базах США на Близькому Сході в разі конфлікту
Фото: з вільних джерел
Перемовини між країнами ще тривають.

Тегеран в разі збройного конфлікту зі США атакуватиме усі американські військові бази на Близькому Сході, тоді американці вимушені будуть залишити регіон. 

Про це заявив міністр оборони ісламської республіки бригадний генерал Азіз Насірзаде, передає інформагентство IRNA.

Міністр зазначив, що переговори ще тривають, але деякі посадовці з протилежної сторони зробили погрозливі зауваження, попереджаючи про потенційний збройний конфлікт, якщо угоди не буде досягнуто.

"Сподіваюся, переговори завершаться успішно, але якщо нам буде нав’язане збройне зіткнення, втрати противника однозначно будуть вищими і в Сполучених Штатів не буде іншого вибору, окрім як залишити регіон, бо всі їхні бази розташовані в межах досяжності іранських військових, і вони без вагань атакуватимуть їх у країнах їхнього перебування", - заявив міністр. 

Він додав, що Іран нещодавно випробував ракету з бойовою частиною вагою дві тонни, що свідчить про значні можливості його армії.

"Іран ніколи не прийме жодних обмежень, і ніхто не має права навіть вести переговори про це", - зазначив Насірзаде.

Нагадаємо, що на Близькому Сході американські військові бази та об’єкти розміщені в Бахрейні, Йорданії, Іраку, Катарі, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах, Омані, Саудівській Аравії і Сирії.

Ми також писали, що Іран нарікає, що США не пояснили, як послаблюватимуть санкції після переговорів.

 

СШАІран

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