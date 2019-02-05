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Москва готує фейки: радника Зеленського назвуть "агентом КДБ", – Гриценко

"Причина проста як валянок: Москва аж ніяк не хоче бачити професіоналів поряд з новообраним президентом України"
Росія планує запустити фейки через ЗМІ про радника новообраного президента Володимира Зеленського Івана Апаршина, нібито він "агент КДБ/ФСБ".
Москва готує фейки: радника Зеленського назвуть "агентом КДБ", – Гриценко Фото: з відкритих джерел

"Варто було Зеленському скористатися порадою і залучити професіонала в сфері оборони Івана Апаршина, як Москва підготувала провокацію, проти Апаршина: за моїми даними, Росія планує запустити через свої ЗМІ фейк, нібито Апаршин є "агентом КДБ/ФСБ")", - написав Гриценко у Facebook.

За його словами, "причина проста як валянок: Москва аж ніяк не хоче бачити професіоналів поряд з новообраним президентом України".

Гриценко пов’язав провокацію проти Апаршина із рішенням Басманного суду Росії, який заочно заарештував Гриценка і оголосив в міжнародний розшук за статтею "заклики до тероризму".

"Варто було мені зустрітися з Володимиром Зеленським, порадити йому професіоналів у ключових сферах, як одразу ж Москва надіслала "вітання": рішенням Басманного суду", - стверджує очільник "Громадянської позиції".

Нагадаємо, що новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що єдине, що нині поєднує Україну та Росію — це кордон.

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02 05 2019 17:26
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