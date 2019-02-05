Зі спільного в України та Росії залишився тільки кордон, - Зеленський

"Довго думав стосовно "много общего" між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне - це державний кордон"

Новообраний президент Володимир Зеленський заявив, що єдине, що нині поєднує Україну та Росію — це кордон.

"Довго думав стосовно "много общего" між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне - це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів "общего". І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути", - заявив Зеленський, повідомляє "Громадське".

"А заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. І "братськими" такі відносини точно називати не можна", - додав він.

Крім того Зеленський прокоментував шоу, яке анонсував російський федеральний канал.

"Хочу нагадати, що саме участь у телешоу зробила мене популярним в Україні і врешті-решт допомогла стати обраним Президентом України. Ефір цього шоу, знятого багато років тому, на мій погляд, має дивний вигляд - у мене немає амбіцій зробити політичну кар’єру в Росії", - заявив шоумен.

Нагадаємо, що якщо майбутній президент України Володимир Зеленський вирішить досягнути врегулювання на Донбасі, відмовившись від частини територій на користь Росії, ставлення українців до нього дуже швидко стане негативним.