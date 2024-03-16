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ПОЛІТИКА

москва готується до конфлікту з країнами НАТО вже з 2026 року — ЗМІ

16 березня 2024, 13:20
москва готується до конфлікту з країнами НАТО вже з 2026 року — ЗМІ
Фото: fotki.yandex.ru/users/iac4x42009
Такі дані з'явилися в аналізі німецької розвідки щодо загрози Альянсу з боку рф.

Німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз військової загрози з боку росії, який прогнозує, що "з 2026 року" вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє Business Insider.

На фоні такої підготовки рф може вдвічі наростити свою військову міць.

Зокрема, за даними джерел видання, росія може подвоїти свою військову спроможність протягом наступних п’яти років. Джерела видання в розвідці стверджують, що москва готується до фундаментального конфлікту із Заходом. Про це свідчить реорганізація армії, пересування військ та розміщення ракет на заході країни. 

Тому, як вказано в аналізі німецької розвідки, "більше не можна виключати", що президент рф владімір путін "з 2026 року" нападе принаймні на частину НАТО, зокрема,  країни Балтії або Фінляндію. Досі багато військових експертів вважали, що Європа має більше часу на підготовку.

Водночас за даними Business Insider, у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу хоч і занепокоєні зростанням військової потужності рф та подальшою конфронтацією, але вважають, що все це не обов’язково переросте у війну. У виданні процитували оцінку спецслужб США, згідно з якою "в середньостроковій перспективі" вони не бачать небезпеки нападу рф на НАТО. На думку американських спецслужб, збройним силам росії знадобиться ще від п’яти до восьми років, аби відновити свою військову міць, яку країна мала до повномасштабного вторгнення в Україну. 

Раніше керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії заявили, що через два роки після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Кремль реструктуризує і розширює збройні сили країни в очікуванні конфлікту з НАТОпротягом наступних 10 років. 

Німеччинавійнарозвідкарф тероризм

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