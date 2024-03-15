москва готує свою армію до можливого конфлікту з НАТО протягом наступних 10 років – розвідка Естонії

У відомстві наголосили, що росія змогла переналаштувати економіку на воєнні рейки.

Керівники зовнішньої і військової розвідки Естонії заявляють, що через два роки після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, кремль реструктуризує і розширює збройні сили країни в очікуванні конфлікту з НАТО протягом наступних 10 років.

Про це повідомляє Foreign Policy.

"Всупереч очікуванням президента росії владіміра путіна захопити українську столицю Київ за лічені дні, перші місяці вторгнення виявили глибокі недоліки російського військового планування, оскільки погано оснащені війська зіткнулися із запеклим опором українських збройних сил. Експерти, а також американські та іноземні посадовці поспішили оголосити російську армію паперовим тигром", – зазначають у виданні.

"кремль часто стверджував, що у нього друга за силою армія у світі. Сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні", – сказав державний секретар США Ентоні Блінкен у своїй промові в червні минулого року.

Але зараз, кажуть журналісти, коли війна вступає в третій рік, путін виглядає все більш впевнено. Його головний політичний суперник, Алєксєй Навальний, мертвий; життєво важлива військова допомога США Україні застопорилася в Конгресі; і росія переорієнтувала свою економіку на військові рейки, стимулюючи оборонне виробництво і економічне зростання всупереч міжнародним санкціям.

"У росії все знову більш-менш йде за планом", – заявив Каупо Росін, генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії (EFIS), під час зустрічі з невеликою групою журналістів у Вашингтоні.

За його словами, російське військове керівництво зробило висновки з помилок перших етапів війни і адаптується з нехарактерною для нього швидкістю.

"Схоже, що росіяни, в принципі, перетворюються на організацію, що навчається у військовій сфері", – сказав представник розвідки, додавши, що зараз вони вирішують проблеми, з якими стикаються на полі бою, за лічені місяці.

"росіяни, наскільки ми розуміємо, завжди вирішували свої питання чи проблеми масово. І це працювало для них протягом всієї історії", – наголосив розвідник.

Він додав, що реформи російських збройних сил, швидше за все, призведуть до створення низькотехнологічної армії радянського зразка з "великою кількістю вогневої сили і артилерії".

Водночас, каже Росін, війна між росією і НАТО "не є неминучою", наголосивши, що ще багато чого можна зробити для стримування москви.

"Конкретне завдання полягає в тому, щоб зробити Україну успішною в цій війні, тому що майбутнє в Європі значною мірою залежить від результату цієї війни", – резюмував представник розвідки.

Раніше ми писали, що владімір путін збирається стати президентом росії ще на шість років. Вибори, на яких він переможе 17 березня, будуть фіктивними. Але, тим не менш, це має стати тривожним сигналом для Заходу.