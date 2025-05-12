москва ігнорує вимогу припинення вогню – Сибіга

Тоді як Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну&

росія повністю ігнорує вимогу повного припинення вогню та продовжує атаки.

Про це написав в соцмережі X (Twitter) міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я поділився найсвіжішою інформацією про реальну ситуацію на фронті, яку я отримав безпосередньо від головнокомандувача Сирського напередодні зустрічі. Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції по всій лінії фронту. Москва змарнувала ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдиною метою Росії є продовження війни", - йдеться у дописі.

Міністр додав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії, а президент Зеленський навіть запропонував зустрітися з путіним особисто у четвер в Стамбулі, але відповіді поки не було.

"Ми обговорили рішучі кроки, які можуть бути здійснені, включаючи санкції проти банківського сектору, центрального банку та енергетичного сектору росії, у поєднанні з новими пакетами допомоги в обороні для України. путін повинен розуміти наслідки відмови від мирних зусиль та продовження війни", - зазначив Сибіга.

В ніч на неділю путін запропонував прямі переговори з Україною у Стамбулі. Проте припинення вогню в його плани не входить.