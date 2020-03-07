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Москва на берлінських консультаціях наполягає на визначенні статусу Донбасу - ЗМІ

У п'ятницю-суботу радники лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Україна, Франція, Німеччина) проведуть у Берліні очні консультації
Російська сторона, зокрема, закликає Київ до 6 липня представити у рамках мінської Тристоронньої контактної групи проект змін до Конституції, які забезпечать у майбутньому особливий статус регіонів Донбасу.
Москва на берлінських консультаціях наполягає на визначенні статусу Донбасу - ЗМІ Фото: EPA/UPG

Москва на переговорах у "нормандському форматі" наполягає на правовому визначенні статусу ОРДЛО, повідомляє в п'ятницю видання Der Spiegel із посиланням на неофіційний робочий документ російської делегації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За інформацією видання, в п'ятницю-суботу радники лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Україна, Франція, Німеччина) проведуть у Берліні очні консультації.

Російська сторона, зокрема, закликає Київ до 6 липня представити у рамках мінської Тристоронньої контактної групи проект змін до Конституції, які забезпечать у майбутньому особливий статус регіонів Донбасу.

Як зазначає Der Spiegel, робочий документ російської делегації було передано до лондонського "Досьє Центру" із російських урядових кіл.

Нагадаємо, що Україна не піде на жодні особливі статуси Донбасу за російським сценарієм

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03 07 2020 14:30
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