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москва намагається зробити зустріч у Стамбулі безрезультатною – Зеленський

30 травня 2025, 19:48
москва намагається зробити зустріч у Стамбулі безрезультатною – Зеленський
Це має відбутись другий тур переговорів про завершення війни.

Аби наступна зустріч Києва і москві у Стамбулі не була пустою, потрібно розуміти її порядок денний і гарно підготуватися до переговорів, але уряд рф робить усе, щоб ця зустріч була безрезультатною.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram-канаді. 

Також сьогодні Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

"Подякував Туреччині та президенту Ердогану за підтримку наших зусиль задля справедливого й тривалого миру. Зокрема, за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону тисячу наших людей. Повернення всіх українців, яких утримує росія, є одним із наших пріоритетів", - йдеться у пості. 

Зеленський і Фідан обговорили дипломатичні зусилля України, Туреччини та інших партнерів.

Глава уряду сказав, що росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. 

Також росіяни вже понад тиждень не можуть представити так званий "меморандум", який обіцяли підготувати одразу після обміну "1000 на 1000".

"Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", - додав Зеленський.

Днями ми писали, що Міністр закордонних справ Туреччини приїде до Києва після візиту в москву.

 

РосіяВолодимир Зеленський

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