Міністр закордонних справ Туреччини приїде до Києва після візиту в москву – Reuters

Його поїздка відбудеться одразу після переговорів у москві.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде до Києва у четвер, 29 травня, з дводенним візитом.

Про це повідомляє Reuters.

Його поїздка відбудеться одразу після переговорів у москві, де він обговорював питання припинення війни в Україні з диктатором рф владіміром путіним та іншими високопосадовцями.

Як повідомляє видання із посиланням на джерела в турецькому МЗС, у Києві Фідан проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем, міністром оборони Рустемом Умеровим та главою МЗС Андрієм Сибігою.

За даними джерел, турецький міністр планує наголосити на необхідності дипломатичного завершення війни та повторити пропозицію щодо відновлення прямих мирних переговорів між Україною та Росією.

Очікується, що він також озвучить готовність Анкари долучитися до післявоєнної відбудови України.

Фідан акцентуватиме увагу на зростанні негативних наслідків затяжного конфлікту й виступить за досягнення справедливого і тривалого миру. Крім теми війни, сторони планують обговорити двосторонню співпрацю у сферах торгівлі, енергетики, оборони та безпеки.

Анкара продовжує зберігати контакт з обома сторонами війни, й не виключено, що саме Туреччина може знову стати майданчиком для потенційних мирних переговорів.