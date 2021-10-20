Москва офіційно визнала участь російських громадян у збройному конфлікті на сході України

У делегації зазначають, що від російської дипломатії очікують "сил і натхнення у взятті наступного бар'єру"

Міністерство закордонних справ РФ, вимагаючи від України забезпечити консульський доступ до затриманого на Донбасі громадянина Росії, тим самим визнала участь своїх громадян у збройному конфлікті на сході України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу.

"МЗС РФ офіційно визнало участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України. Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Facebook у середу.

У делегації зазначають, що від російської дипломатії очікують "сил і натхнення у взятті наступного бар'єру", а саме офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за рішення і продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

"Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання", - додають вони.

Як повідомлялося, 13 жовтня оперативна група Збройних сил України затримала представника російських збройних формувань, громадянина РФ, уродженця українського Алчевська (Донецька обл.) Косяка Андрія Валентиновича.

Затриманий перебував у групі озброєних осіб, які з пов'язками Спільного центру з контролю та координації під приводом розмінування здійснювали розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого.

У нього було вилучено зброю, боєприпаси, військовий квиток і російський паспорт, який, судячи із запису, він отримав у лютому 2021 року. Косяка також підозрюють у скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

У МЗС Росії зажадали в української сторони повідомити про його місцеперебування і забезпечити до нього консульський доступ, а також дотримання його прав.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія. Він закликав РФ негайно зупинити війну на сході, а також засудив окупацію Кримського півострову.