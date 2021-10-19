"Росія почала цю війну": США назвали РФ винуватцем конфлікту на Донбасі

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що винуватцем збройного конфлікту на Донбасі є Росія. Він закликав РФ негайно зупинити війну на сході, а також засудив окупацію Кримського півострову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном.

"Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - сказав Ллойд Остін.

Він зазначив, що США засуджують окупацію Криму, а також закликав РФ зупинити війну на сході України та дестабілізацію на Чорному морі та вздовж українських кордонів.

Нагадаємо, міністр оборони США також прокоментував заяву Росії про вступ України в НАТО. За його словами, Україна сама приймає рішення.

Зазначимо, своєю чергою міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що військова допомога США збільшує можливості Збройних сил на Донбасі.

Нагадаємо, що місія ОБСЄ зафіксувала 294 одиниці озброєння окупантів поза місцями відведення