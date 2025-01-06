москва планує поділитися космічними технологіями з КНДР – Блінкен
росія має намір поділитися своїми передовими космічними і супутниковими технологіями з Північною Кореєю в обмін на надання Пхеньяном зброї та іншого обладнання кремлю для підтримки її війни проти України.
Про це сказав Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє агенція Yonhap.
"В нас є підстави вважати, що москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями", - заявив Блінкен.
Держсекретар зробив цю заяву після переговорів з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі.
Також він висловив припущення, що російський лідер Володимир путін може бути близький до зміни політики, яка тривала десятиліттями, прийнявши ядерну програму КНДР.
Держсекретар також додав, що це питання перебуває в центрі уваги не лише США, але й Південної Кореї та Японії.
На цьому тижні Блінкен вирушив у турне трьома країнами із запланованими зупинками в Японії та Франції.
Поїздка стане його останнім закордонним візитом на посаді головного американського дипломата в адміністрації Байдена.
Зранку, 6 січня, ми писали, що КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеула.