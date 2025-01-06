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москва планує поділитися космічними технологіями з КНДР – Блінкен

06 січня 2025, 16:02
москва планує поділитися космічними технологіями з КНДР – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Питання перебуває в центрі уваги не лише США, але й Південної Кореї та Японії.

росія має намір поділитися своїми передовими космічними і супутниковими технологіями з Північною Кореєю в обмін на надання Пхеньяном зброї та іншого обладнання кремлю для підтримки її війни проти України. 

Про це сказав Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє агенція Yonhap.

"В нас є підстави вважати, що москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями", - заявив Блінкен.

Держсекретар зробив цю заяву після переговорів з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі.

Також він висловив припущення, що російський лідер Володимир путін може бути близький до зміни політики, яка тривала десятиліттями, прийнявши ядерну програму КНДР.

Держсекретар також додав, що це питання перебуває в центрі уваги не лише США, але й Південної Кореї та Японії.

На цьому тижні Блінкен вирушив у турне трьома країнами із запланованими зупинками в Японії та Франції. 

Поїздка стане його останнім закордонним візитом на посаді головного американського дипломата в адміністрації Байдена.

Зранку, 6 січня, ми писали, що КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеула.

 
РосіяКНДРЕнтоні Блінкен

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