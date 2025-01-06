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ПОЛІТИКА

КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеула

06 січня 2025, 13:15
КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеула
Фото: з вільного доступу
Ентоні Блінкен відреагував на запуск Пхеньяном балістики.

Північна Корея 6 січня запустила балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла 1100 кілометрів на схід і впала в море. Це сталося тоді, коли у Сеулі з робочим візитом перебував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє Reuters.

Під час виступу, який відбувся за кілька годин після запуску ракети, очільник Держдепу заявив, що це є ще одним нагадуванням про необхідність поглиблення співпраці між США, Південною Кореєю та Японією для стримування Пхеньяна. Ця співпраця в тому числі має полягати в обміні ракетними даними в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.

"Сьогоднішній запуск - це лише нагадування всім нам про те, наскільки важливою є наша спільна робота", – сказав Блінкен.

Він попередив про поглиблення зв'язків Пхеньяна з москвою. За словами держсекретаря, Вашингтон вважає, що рф має намір поділитися з Північною Кореєю космічними та супутниковими технологіями в обмін на її підтримку війни в Україні.

Запуск Пхеньяном балістики 6 січня став першим з 5 листопада, коли КНДР запустила щонайменше сім балістичних ракет малої дальності. Не одразу було зрозуміло, який тип ракети випустили, але минулорічні випробування північнокорейських МБР мали нову твердопаливну конструкцію і несли, за словами Пхеньяна, гіперзвуковий планер, боєголовку, призначену для маневрування і ухиляння від протиракетної оборони.

Північна Корея заявила, що працює над тим, аби зробити свої ракети усіх діапазонів твердопаливними. Такі ракети не потребують заправки паливом безпосередньо перед запуском, часто простіші й безпечніші в експлуатації, їм потрібна менша логістична підтримка. Це робить їх складнішими для виявлення і більш живучими, ніж зброя на рідкому паливі.

КНДРракетаЕнтоні Блінкен

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