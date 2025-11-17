Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
The Independent розкрило, чим Україна завдає ударів по росії

17 листопада 2025, 18:33
The Independent розкрило, чим Україна завдає ударів по росії
Wikipedia
Зокрема, для ударів по Новоросійську Україна використала власну ракету "Нептун".
Минулого тижня Сили оборони України завдали удару по російському порту Новоросійськ, що помітно вплинуло на можливості рф експортувати нафту.
 
Про це пише The Independent.
 
Цю атаку журналісти називають однією з найбільших на інфраструктуру експорту російської нафти за останні місяці. Як результат – Новоросійськ тимчасово призупинив експорт нафти, що еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або 2 відсоткам світових поставок. Через це світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2%.
 
Загалом, пишуть журналісти, цьогоріч українські далекобійні удари безпілотниками та надводними дронами неодноразово порушували роботу російської нафтової інфраструктури. Такі удари були зокрема спрямовані проти портів Балтійського та Чорного морів, системи магістральних трубопроводів та низки нафтопереробних заводів.
 
Зазначається, що для удару по Новоросійську Україна використала ракету "Нептун". Однак на озброєнні Києва є ще низка далекобійних зразків. За відкритими даними, "Довгий Нептун" – це ракета наземного базування, яка здатна долати відстань до 1000 кілометрів. Її створили на базі стандартного "Нептуна", який був розроблений ще до початку повномасштабного вторгнення.
 
У березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшила дальність роботи цієї ракети. А вже минулої пʼятниці українські військові заявили, що саме цією ракетою було уражено порт у Новоросійську.
"Фламінго" Ракета приватного виробника, також відома під назвою FP-5. За словами Зеленського, дальність польоту цієї ракети становить 3000 кілометрів. Також президент повідомив, що в жовтні "Фламінго" вже використовувалася для ударів по рф, однак деталі застосування невідомі. Як зазначив Зеленський, "Фламінго" має надійти у масове виробництво до кінця 2025 року.

 

