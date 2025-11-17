The Independent розкрило, чим Україна завдає ударів по росії

Зокрема, для ударів по Новоросійську Україна використала власну ракету "Нептун".

Минулого тижня Сили оборони України завдали удару по російському порту Новоросійськ, що помітно вплинуло на можливості рф експортувати нафту.

Про це пише The Independent.

Цю атаку журналісти називають однією з найбільших на інфраструктуру експорту російської нафти за останні місяці. Як результат – Новоросійськ тимчасово призупинив експорт нафти, що еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або 2 відсоткам світових поставок. Через це світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2%.

Загалом, пишуть журналісти, цьогоріч українські далекобійні удари безпілотниками та надводними дронами неодноразово порушували роботу російської нафтової інфраструктури. Такі удари були зокрема спрямовані проти портів Балтійського та Чорного морів, системи магістральних трубопроводів та низки нафтопереробних заводів.