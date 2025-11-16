Північнокорейські сапери допомагають росіянам у розмінуванні прикордоння Курської області кросії.

У рф наголосили, що їх завдання – "повернути мир і спокій". Військові Північної Кореї діють спільно з росіянами. На відео, опублікованому відомством, військові командири рф розповідають, що навчилися взаємодіяти з північнокорейцями. Кажуть, ті швидко вчаться і виконують завдання на рівні з російськими солдатами.

За даними міноборони рф, сапери КНДР приїхали в Курську область з досвідом, отриманим на батьківщині та пройшли допідготовку у навчальних центрах інженерних військ росії. Пресслужба наголосила, що вони прибули "слідом за спеціальними підрозділами Корейської народної армії, які брали участь у боях проти України.

Reuters рипустило, що "значна роль" Північної Кореї в операціях росії з розмінування підкреслює бажання обох сторін продовжувати розвивати свої військові зв'язки, які, за словами лідера Північної Кореї Кім Чен Ина "будуть просуватися без зупинки".