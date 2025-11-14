У КНДР вичерпуються запаси снарядів – ГУР

Цьогоріч кількість переданих до росії боєприпасів зменшилася удвічі.

У 2025 році Північна Корея передала росії більш ніж удвічі менше артилерійських боєприпасів, ніж минулого року.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Скибіцький у коментарі Reuters.

За його словами, це свідчить про те, що запаси КНДР вичерпуються. З 2023 року Пхеньян відправив москві загалом 6,5 мільйона артилерійських снарядів, але цьогоріч у вересні розвідка не фіксувала жодного постачання.

Водночас у жовтні декілька постачань таки було, але приблизно половина надісланих боєприпасів виявилися настільки застарілими, що потребують оновлення на російських заводах.