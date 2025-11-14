У КНДР вичерпуються запаси снарядів – ГУР
14 листопада 2025, 21:33
Фото: з відкритих джерел
Цьогоріч кількість переданих до росії боєприпасів зменшилася удвічі.
У 2025 році Північна Корея передала росії більш ніж удвічі менше артилерійських боєприпасів, ніж минулого року.
Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Скибіцький у коментарі Reuters.
За його словами, це свідчить про те, що запаси КНДР вичерпуються. З 2023 року Пхеньян відправив москві загалом 6,5 мільйона артилерійських снарядів, але цьогоріч у вересні розвідка не фіксувала жодного постачання.
Водночас у жовтні декілька постачань таки було, але приблизно половина надісланих боєприпасів виявилися настільки застарілими, що потребують оновлення на російських заводах.
Також Скибіцький розповів, що Північна Корея розпочала масове виробництво малих FPV-дронів, а також більших ударних безпілотників середньої дальності на власній території.
"Вони вчаться, аналізують свій досвід у цій війні, щоб розширити виробництво на власній території", — сказав він.