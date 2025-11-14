Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У КНДР вичерпуються запаси снарядів – ГУР

14 листопада 2025, 21:33
У КНДР вичерпуються запаси снарядів – ГУР
Фото: з відкритих джерел
Цьогоріч кількість переданих до росії боєприпасів зменшилася удвічі.
У 2025 році Північна Корея передала росії більш ніж удвічі менше артилерійських боєприпасів, ніж минулого року.
 
Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Скибіцький у коментарі Reuters.
 
За його словами, це свідчить про те, що запаси КНДР вичерпуються. З 2023 року Пхеньян відправив москві загалом 6,5 мільйона артилерійських снарядів, але цьогоріч у вересні розвідка не фіксувала жодного постачання.
 
Водночас у жовтні декілька постачань таки було, але приблизно половина надісланих боєприпасів виявилися настільки застарілими, що потребують оновлення на російських заводах.
 
Також Скибіцький розповів, що Північна Корея розпочала масове виробництво малих FPV-дронів, а також більших ударних безпілотників середньої дальності на власній території.
 
"Вони вчаться, аналізують свій досвід у цій війні, щоб розширити виробництво на власній території", — сказав він.

 

КНДРвійна в Україніснарядиросія окупанти

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється