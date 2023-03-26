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ПОЛІТИКА

москва планує виготовити або модернізувати понад 1600 танків за три роки

26 березня 2023, 09:40
москва планує виготовити або модернізувати понад 1600 танків за три роки
Фото: з вільного доступу
Мова йде як про створення нових танків, так і про модернізацію вже існуючих.

росія збирається оновити свій "парк" танків на понад 1600 одиниць впродовж трьох років. 

Про це повідомив під час  інтерв'ю, яке транслювалося в суботу російським державним телебаченням, президент рф путін, пише The Washington Post.

Він також додав, що поки росія буде доповнювати свій арсенал танків, Україна отримає від західних партнерів щонайменше 400 танків. 

Як зазначає The Washington Post, ця заява відбулася на тлі новин про великі втрати російської армії та військової техніки на полі бою в Україні. Західна розвідка заявила, що втрати танків москви збільшуються. А одна аналітична група підрахувала, що росія, можливо, втратила більш як 2000 танків з початку свого вторгнення.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs.

танки рфвійна

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