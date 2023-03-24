Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs

24 березня 2023, 13:16
Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs
Джерело: bundeswehr
Також українські військові отримали запасні частини для бронетехніки – танків Leopard та БМП Marder.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до яких уперше увійшли три броньовані інженерні машини Dachs.

Про це повідомляється на сайті Федерального уряду ФРН у п'ятницю, 24 березня.

У ЗСУ з'явилися інженерні машини Dachs

Також українські військові отримали запасні частини для бронетехніки – танків Leopard та БМП Marder.

До пакету допомоги увійшли 70 кулеметів MG3, що встановлюються на танках Leopard, БМП Marder і Dachs.

Українські військові отримали запасні частини для танків Leopard та бронемашин Marder.

Також передано 30 систем виявлення безпілотників. Загалом Україна наразі має таких 90 систем.

Системи виявлення дронів і Dachs поставлені промисловістю, все інше – із запасів Бундесверу.

Вказано, що загальна вартість окремих ліцензій, виданих урядом ФРН на експорт товарів військового призначення для України в період з 1 січня 2022 року до 20 березня 2023 року, становить понад 2,7 млрд євро.

Нагадаємо, Швеція схвалила відправлення Україні САУ Archer і танків Leopard 2.

Німеччинадопомогатанки

Останні матеріали

Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ Герасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється