Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до яких уперше увійшли три броньовані інженерні машини Dachs.
Про це повідомляється на сайті Федерального уряду ФРН у п'ятницю, 24 березня.
У ЗСУ з'явилися інженерні машини Dachs
Також українські військові отримали запасні частини для бронетехніки – танків Leopard та БМП Marder.
До пакету допомоги увійшли 70 кулеметів MG3, що встановлюються на танках Leopard, БМП Marder і Dachs.
Українські військові отримали запасні частини для танків Leopard та бронемашин Marder.
Також передано 30 систем виявлення безпілотників. Загалом Україна наразі має таких 90 систем.
Системи виявлення дронів і Dachs поставлені промисловістю, все інше – із запасів Бундесверу.
Вказано, що загальна вартість окремих ліцензій, виданих урядом ФРН на експорт товарів військового призначення для України в період з 1 січня 2022 року до 20 березня 2023 року, становить понад 2,7 млрд євро.
Нагадаємо, Швеція схвалила відправлення Україні САУ Archer і танків Leopard 2.