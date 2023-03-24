Німеччина передала Україні інженерні танки Dachs

Також українські військові отримали запасні частини для бронетехніки – танків Leopard та БМП Marder.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до яких уперше увійшли три броньовані інженерні машини Dachs.

Про це повідомляється на сайті Федерального уряду ФРН у п'ятницю, 24 березня.

У ЗСУ з'явилися інженерні машини Dachs

Також українські військові отримали запасні частини для бронетехніки – танків Leopard та БМП Marder.

До пакету допомоги увійшли 70 кулеметів MG3, що встановлюються на танках Leopard, БМП Marder і Dachs.

Українські військові отримали запасні частини для танків Leopard та бронемашин Marder.

Також передано 30 систем виявлення безпілотників. Загалом Україна наразі має таких 90 систем.

Системи виявлення дронів і Dachs поставлені промисловістю, все інше – із запасів Бундесверу.

Вказано, що загальна вартість окремих ліцензій, виданих урядом ФРН на експорт товарів військового призначення для України в період з 1 січня 2022 року до 20 березня 2023 року, становить понад 2,7 млрд євро.

Нагадаємо, Швеція схвалила відправлення Україні САУ Archer і танків Leopard 2.