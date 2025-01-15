кремль подаватиме газ як "гуманітарну допомогу" – глава Придністров’я

Вчора очільник невизнаної республіки побував у москві.

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що росія подасть газ як гуманітарну допомогу в Придністров'я.

Про це пише російське агентство ТАСС.

Вчора, 14 січня, Красносельський провів в столиці росії переговори щодо енергетичної кризи, яка склалась у регіоні після зупинки транзиту російського газу через Україну.

І вже сьогодні, глава Придністров’я оголосив, що росія подасть газ як гуманітарну допомогу в невизнане Придністров'я.

Він також додав, що російський газ постачатимуть тільки для споживачів Придністров'я, а не Молдови.

Нагадаємо, що 1 січня цього року у невизнаному Придністров'ї мешканцям відімкнули опалення та гаряче водопостачання.