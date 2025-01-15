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кремль подаватиме газ як "гуманітарну допомогу" – глава Придністров’я

15 січня 2025, 14:28
кремль подаватиме газ як
Фото: podrobnosti.ua
Вчора очільник невизнаної республіки побував у москві.

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що росія подасть газ як гуманітарну допомогу в Придністров'я. 

Про це пише російське агентство ТАСС. 

Вчора, 14 січня, Красносельський провів в столиці росії переговори щодо енергетичної кризи, яка склалась у регіоні після зупинки транзиту російського газу через Україну. 

І вже сьогодні, глава Придністров’я оголосив, що росія подасть газ як гуманітарну допомогу в невизнане Придністров'я. 

Він також додав, що російський газ постачатимуть тільки для споживачів Придністров'я, а не Молдови. 

Нагадаємо, що 1 січня цього року у невизнаному Придністров'ї мешканцям відімкнули опалення та гаряче водопостачання.

 

РосіягазПридністров’я

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