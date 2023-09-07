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москва прокоментувала передачу США нових снарядів Україні

07 вересня 2023, 16:16
москва прокоментувала передачу США нових снарядів Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Речник кремля Пєсков сказав, що рішення США передати Україні снаряди зі збідненим ураном є дуже поганими новинами.

Про це речник кремля Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, пишуть росЗМІ.

"Це дуже погані новини. Такі снаряди"активно застосовувалися в Югославії"- додав Пєсков.

За його словами, застосування цих снарядів мало дуже сумні наслідки, зафіксовані навіть міжнародними організаціями, але ніяких конкретних даних речник не додав. 

Пєсков вважає, що застосування снарядів зі збідненим ураном раніше призвело до галопуючого зростання числа хворих на онкологію та інші захворювання.

"Наслідки ці відчуваються також на наступних поколіннях тих, хто якимось чином стикався та перебував у районах застосування цієї зброї", – підсумував Пєсков. 

Нагадаємо, що вчора США заявили, що можуть надати перші снаряди зі збідненим ураном і танки "Абрамс".
МоскваКремльпєсковснаряди зі збідненим ураном

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