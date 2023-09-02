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США можуть надати перші снаряди зі збідненим ураном і танки "Абрамс" – Reuters

02 вересня 2023, 12:41
США можуть надати перші снаряди зі збідненим ураном і танки
Фото: Генштаб ЗСУ
В черговому пакеті військової допомоги Україні від Білого дому передадуть бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран.

Також довійськової допомоги увійдуть танки "Абрамс", які планують доставити в Україну найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на 2 американських чиновників та документи.

Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня, пише видання. 

Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків "Абрамс", які планують доставити в Україну найближчими тижнями.

"Майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде", - сказав один з чиновників. 

Агенство пише, що вартість і зміст пакету ще остаточно не визначені.

Білий дім не одразу надав коментар.

Британія вже відправила боєприпаси зі збідненим ураном в Україну на початку цього року, але це перша американська поставка боєприпасів. 

Нагадаємо, що ще в червні США заявляли, що мають намір поставити Україні танкові снаряди зі збідненим ураном. 

СШАУранснаряди зі збідненим ураном

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