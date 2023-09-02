США можуть надати перші снаряди зі збідненим ураном і танки "Абрамс" – Reuters
Також довійськової допомоги увійдуть танки "Абрамс", які планують доставити в Україну найближчими тижнями.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на 2 американських чиновників та документи.
Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня, пише видання.
Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків "Абрамс", які планують доставити в Україну найближчими тижнями.
"Майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде", - сказав один з чиновників.
Агенство пише, що вартість і зміст пакету ще остаточно не визначені.
Білий дім не одразу надав коментар.
Британія вже відправила боєприпаси зі збідненим ураном в Україну на початку цього року, але це перша американська поставка боєприпасів.
Нагадаємо, що ще в червні США заявляли, що мають намір поставити Україні танкові снаряди зі збідненим ураном.