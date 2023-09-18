москва пропонує "трансформацію" в Радбезі ООН – Пєсков
Про це Пєсков сказав, коментючи наміру США ініціювати розширення складу постійних членів Ради безпеки, пишуть росЗМІ.
"Рада Безпеки ООН справді потребує трансформації, щоб максимально підвищити її ефективність - цього надзвичайно важливого міжнародного органу. Для цього необхідний, звичайно ж, консенсус усіх учасників", – заявив Пєсков.
Він додав, що Радбезу необхідна велика інклюзивність з точки зору участі саме тих держав, які останнім часом набули додаткової ролі та значно більшою мірою впливають на світову безпеку, світову економіку і все голосніше і голосніше заявляють про себе.
"Цю розмову треба розпочинати, і ми про це говорили неодноразово", – додав речник Кремля. Він прогнозує дуже складні і, можливо, тривалі переговори.
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