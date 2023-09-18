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москва пропонує "трансформацію" в Радбезі ООН – Пєсков

18 вересня 2023, 18:07
москва пропонує
Фото: tass.ru
Речник кремля Пєсков важаєа, що Рада безпеки ООН потребує "трансформації" для максимального підвищення ефективності цього органу.

Про це Пєсков сказав, коментючи наміру США ініціювати розширення складу постійних членів Ради безпеки, пишуть росЗМІ.

"Рада Безпеки ООН справді потребує трансформації, щоб максимально підвищити її ефективність - цього надзвичайно важливого міжнародного органу. Для цього необхідний, звичайно ж, консенсус усіх учасників", – заявив Пєсков.

Він додав, що Радбезу необхідна велика інклюзивність з точки зору участі саме тих держав, які останнім часом набули додаткової ролі та значно більшою мірою впливають на світову безпеку, світову економіку і все голосніше і голосніше заявляють про себе.

"Цю розмову треба розпочинати, і ми про це говорили неодноразово", – додав речник Кремля. Він прогнозує дуже складні і, можливо, тривалі переговори.

Раніше ми вже писали, що росія в суді Гааги заперечила геноцид в Україні.

 

РосіяРадбез ООНпєсков

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