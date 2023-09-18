росія в суді Гааги заперечила геноцид в Україні
Про це повідомляє Укрінформ.
"Порушення Конвенції про геноцид не може бути, якщо немає геноциду", – заявив Кузьмін.
Він назвав українську владу "київським режимом", яка займається утиском російськомовних і звинуватив Україну в "нацизмі".
Представники росії закидали Україні, що це начебто вона вчинила геноцид у Луганській і Донецькій областях, і що саме Україна почала війну.
Маніпуляції і звинувачення представників росії викликали сміх в прес-центрі, де перебували представники міжнародних ЗМІ.
Раніше в ООН заявили, що права людини в росії "суттєво погіршилися".