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росія в суді Гааги заперечила геноцид в Україні

18 вересня 2023, 17:29
росія в суді Гааги заперечила геноцид в Україні
Фото: Укрінформ
Представник ООН росії Геннадій Кузьмін заявив, що міжнародний суд ООН не має юрисдикції у справі щодо звинувачень в геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Порушення Конвенції про геноцид не може бути, якщо немає геноциду", – заявив Кузьмін.

Він назвав українську владу "київським режимом", яка займається утиском російськомовних і звинуватив Україну в "нацизмі".

Представники росії закидали Україні, що це начебто вона вчинила геноцид у Луганській і Донецькій областях, і що саме Україна почала війну.

Маніпуляції і звинувачення представників росії викликали сміх в прес-центрі, де перебували представники міжнародних ЗМІ.

Раніше в ООН заявили, що права людини в росії "суттєво погіршилися".

 

геноцидООНРосія

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