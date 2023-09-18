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ПОЛІТИКА

Права людини в росії "суттєво погіршилися" – ООН

18 вересня 2023, 13:02
Права людини в росії
Фото: з вільних джерел
Рада з прав людини вперше за 16 років свого існування отримала мандат на перевірку дотримання прав країни-члена, що займає постійні місця в Раді Безпеки.

Ситуація з правами людини в рф значно погіршилася з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на копію доповіді ООН.

"російська влада серйозно обмежила свободу об'єднань, мирних зібрань і вираження поглядів, як онлайн, так і офлайн, а також фундаментально підірвала незалежність судової влади і гарантії справедливого судового розгляду", - мовиться в повідомленні.

У росії свавільно застосовують різноманітні адміністративні санкції проти інакомислячих. Крім того, проти мирних протестувальників використовується сила.

Ця доповідь - перший випадок, коли Рада з прав людини за 16 років свого існування, отримала мандат на перевірку дотримання прав одного з членів так званої "п'ятірки", що займають постійні місця в Раді Безпеки.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що росія війною проти України нехтує статутом ООН.

ООНправа людинирф тероризм

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