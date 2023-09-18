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ПОЛІТИКА

росія нехтує статутом ООН – Боррель

18 вересня 2023, 11:10
росія нехтує статутом ООН – Боррель
Фото: Українська правда
росія війною проти України топче статут ООН.

росія не дозволяє Раді безпеки виконувати свою роль, не лише в Україні, але також будь-де, що є загрозою для надійності всієї системи Об’єднаних націй.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі, передає Укрінформ.

Він зауважив, що на Генасамблеї організації Євросоюз закличе до реформи та вчергове наголосить на підтримці України.

"Своєю агресивною війною проти України росія, яка є ядерною державою та постійним членом Ради безпеки ООН, топче Статут ООН. Незважаючи на неодноразові заклики Генеральної асамблеї до відповідальності, Росія не дозволяє Раді безпеки виконувати свою роль, не лише в Україні, але також будь-де, що є загрозою для надійності всієї системи Об’єднаних націй", - зауважив він. 

Він зауважив, що рф розв'язала війну проти найбільшої світової житниці, створила загрозу для глобальної продовольчої безпеки, поглиблює глобальну кризу здорожчання життя. 

"Це вражає всі країни світу, особливо - найслабкіші та найбідніші з них. У серпні 2022 року ООН відіграла вирішальну роль у зменшенні гостроти проблеми, започаткувавши Чорноморську зернову ініціативу. Але минулого липня росія вирішила відмовитися від цієї домовленості. ЄС має намір обговорити з генеральним секретарем ООН Гутеррешем шляхи та засоби, як оживити цю угоду", - написав Боррель. 

Він повідомив, що закличе інші країни й надалі допомагати Україні. 

"Ми не можемо повертатися до світу, де "сила визначає право". Імперативом має бути безпека для всіх держав, великих та малих, особливо для тих, що розвиваються", - наголосив Боррель.

Раніше повідомлялось, що міжнародний суд ООН розгляне справу за позовом України проти рф щодо конвенції про геноцид.

ООНБоррельвійна в Українірф тероризм

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