Міжнародний суд ООН поновлює слухання за позовом України проти росії щодо конвенції про геноцид

До участі в суді допустили 32 країни.

Міжнародний суд ООН розгляне справу за позовом України проти рф щодо конвенції про геноцид.

Про це пише Deutsche Welle.

Зокрема, з 18 по 27 вересня проводитимуться слухання у справі "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Особливість процесу полягає в тому, що в головному суді ООН зустрінуться дві воюючі сторони, які не взаємодіють між собою ні на політичних, ні на дипломатичних майданчиках. І питання, яке Україна та рф з’ясовуватимуть, як зазначили фахівці, також нетипове. При цьому у даний спір втрутились 32 країни, що видання називає безпрецедентним.

Спір стосується "тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього". Україна подала позов до Міжнародного суду ООН через два дні після повномасштабного вторгнення рф – 26 лютого 2022 року.

Українська сторона категорично заявляє, що на її території не відбувалося геноциду, яким владімір путін виправдовує вторгнення рф.

"російська федерація неправдиво стверджує, що в Луганській і Донецькій областях України мали місце акти геноциду, і на цій підставі визнала так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", а потім оголосила й розпочала "спеціальну військову операцію" проти України", – ідеться в позові.

Крім того, Київ просить суд "установити, що росія не має законних підстав вживати заходів на території України і проти неї з метою запобігання та покарання за нібито геноцид".

Також українська сторона сама звинувачує рф у "плануванні актів геноциду в Україні" і стверджує, що росія "навмисно вбиває представників української національності та завдає їм серйозних каліцтв".

За словами експертів, уперше головне питання полягає не в звинуваченнях у геноциді, а в звинуваченнях у неправомірних звинуваченнях у геноциді. Це – суть справи, однак до її розгляду поки що не дійшло. Центральне питання нинішнього етапу якраз і полягає в тому, чи може суд розглядати цей спір по суті. На майбутніх слуханнях йтиметься про юрисдикцію суду і прийнятність скарги України. російська сторона висунула попередні заперечення і представить їх 18 вересня.

Якщо суд визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятим, розгляд по суті відновитися. В іншому випадку – завершиться.

Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням вжити тимчасових заходів щодо російської федерації у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України. Для виправдання військової операції росія заявила, що її завданням є запобігання і покарання оголошеного геноциду в Луганській і Донецькій областях України.