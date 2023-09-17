Міжнародний суд ООН поновлює слухання за позовом України проти росії щодо конвенції про геноцид
Міжнародний суд ООН розгляне справу за позовом України проти рф щодо конвенції про геноцид.
Про це пише Deutsche Welle.
Зокрема, з 18 по 27 вересня проводитимуться слухання у справі "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".
Особливість процесу полягає в тому, що в головному суді ООН зустрінуться дві воюючі сторони, які не взаємодіють між собою ні на політичних, ні на дипломатичних майданчиках. І питання, яке Україна та рф з’ясовуватимуть, як зазначили фахівці, також нетипове. При цьому у даний спір втрутились 32 країни, що видання називає безпрецедентним.
Спір стосується "тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього". Україна подала позов до Міжнародного суду ООН через два дні після повномасштабного вторгнення рф – 26 лютого 2022 року.
Українська сторона категорично заявляє, що на її території не відбувалося геноциду, яким владімір путін виправдовує вторгнення рф.
"російська федерація неправдиво стверджує, що в Луганській і Донецькій областях України мали місце акти геноциду, і на цій підставі визнала так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", а потім оголосила й розпочала "спеціальну військову операцію" проти України", – ідеться в позові.
Крім того, Київ просить суд "установити, що росія не має законних підстав вживати заходів на території України і проти неї з метою запобігання та покарання за нібито геноцид".
Також українська сторона сама звинувачує рф у "плануванні актів геноциду в Україні" і стверджує, що росія "навмисно вбиває представників української національності та завдає їм серйозних каліцтв".
За словами експертів, уперше головне питання полягає не в звинуваченнях у геноциді, а в звинуваченнях у неправомірних звинуваченнях у геноциді. Це – суть справи, однак до її розгляду поки що не дійшло. Центральне питання нинішнього етапу якраз і полягає в тому, чи може суд розглядати цей спір по суті. На майбутніх слуханнях йтиметься про юрисдикцію суду і прийнятність скарги України. російська сторона висунула попередні заперечення і представить їх 18 вересня.
Якщо суд визнає, що має юрисдикцію і що позов є повністю або частково прийнятим, розгляд по суті відновитися. В іншому випадку – завершиться.
Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням вжити тимчасових заходів щодо російської федерації у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України. Для виправдання військової операції росія заявила, що її завданням є запобігання і покарання оголошеного геноциду в Луганській і Донецькій областях України.