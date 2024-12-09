москва просить Туреччину допомогти вивести її війська із Сирії

Вона просить, аби її військові відправились у підконтрольні Туреччині райони Сирії, а звідти до росії.

Уряд росіх звернувся до Стамбулу з проханням допомогти з виведенням її військ із Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє телеканал CNN Türk.

За даними телеканалу в Анкарі, росія шукає спосіб безпечно вивести частину своїх військ з Сирії за підтримки Туреччини і зробила запит з цього приводу.

москва пропонує, щоб її військові відправились у підконтрольні Туреччині райони Сирії, а звідти вирушили до рф повітрям.

Разом з тим, росія хоче зберегти свої військові бази в Тартусі та Хмеймімі.

Зранку, 9 грудня, ми писали, що путін ухвалив рішення про надання притулку Асаду та його родині в росії.