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москва теж нічого не знає про "миротворчу місію" Ватикану

02 травня 2023, 17:45
москва теж нічого не знає про
Фото: з вільних джерел
Раніше про це заявили в Києві.

кремль не знає про непублічні зусилля Ватикану щодо війни в Україні, заявив 2 травня речник президента росії Дмітрій Пєсков.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ні, нічого невідомо", – сказав він на запитання журналістів.

Раніше про те, що нічого не знають про миротворчі зусилля Ватикану, заявили в Україні.

"Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення", – сказав CNN неназваний український чиновник, близький до ОП.

Нагадаємо, 1 травня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу, відповідаючи на запитання, заявила, що в адміністрації знають про зусилля Ватикану "створити" мирну угоду між Україною та росією.

На запитання, "чи знають США, чи президент про зусилля Ватикану створити мирну угоду між Україною та росією", Жан-П'єр відповіла: "Ми знаємо. Я просто не маю жодних коментарів щодо цього".

 

 

ВатиканМиротворецьвійна в Україніросія окупанти

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