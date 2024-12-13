кремлівський речник Дмитро Пєсков вперше визнав, що в Україні можуть бути розгорнуті європейські війська.

Таку заяву зроюбив речник кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у п’ятницю, 13 грудня.

"росії потрібне не перемир'я з Києвом, а мир, який настане після виконання всіх умов москви", - сказав Пєсков.

На запитання журналістів щодо ідеї відправки в Україну європейського контингенту після укладання перемир'я для його дотримання, Пєсков сказав, що все це може обговорюватися під час переговорів, повинно обговорюватися".

Він додав, що поки не варто забігати вперед.

"Ми неодноразово говорили, що саме собою перемир'я це не те, що ми хочемо, ми хочемо миру, який настане після того, як будуть виконані наші умови, і після того, як будуть досягнуті всі поставлені нами цілі", – додав він.

Пєсков вчергове повторив, що росія готова до переговорів на базі так званих "Стамбульських угод", проте "їх виключає українська сторона".

Раніше ми писали, що кремль відреагував на заяву Трампа про далекобійні ракети.