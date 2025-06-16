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москва висунула нову вимогу Києву

16 червня 2025, 15:27
москва висунула нову вимогу Києву
Фото: reuters.com
Її мають обговорити в ході третього раунду переговорів делегацій Україні і росії.

росія вимагає від України знищити західні озброєння, отримані у якості військової допомоги. 

Про це заявив заступник глави МЗС рф Олександр Грушко, пишуть Ізвєстія.

"Зрозуміло, всі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано", - сказав Грушко.

За його словами, поставлена ​​Україні західна зброя "має бути гарантовано скорочена та утилізована".

Також він додав, що наявність такої зброї начебто "створює величезну загрозу безпеці самих західних держав". 

Видання зазначає, що питання знищення західної зброї може бути порушено вже в ході третього раунду переговорів делегацій Україні і росії.

Днями Трамп з путіним провели 50-ти хвилинну розмову, де говорили і про Україну.

 

війна в Українівимоги

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