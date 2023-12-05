москва заговорила про "теоретично" можливі переговори з Києвом

Речник кремля Дмитро Пєсков назвав "теоретичною" можливість проведення таких переговорів в одній із країн Європи.

Про це пише RTVI.

росія готова до переговорів щодо врегулювання так званої "української кризи", сказав Пєсков.

"Президент однократно говорив, що головне для нас – досягти наших цілей. І, звичайно, перевагенно ми воліли б це робити політико-дипломатичними засобами. Ось і тому ми зберігаємо готовність до переговорів", - сказав він.

Разом з тим, російська газета Ізвєстія з посиланням на високопоставлене джерело сьогодні повідомила, що росія нібито готова до переговорів з Україною, в тому числі на території західної країни.

На прохання уточнити, можливо, чи це, наприклад, в Угорщині, Пєсков сказав:

"Написано, швидше, принципове теоретичне заключення в цій публікації".

Речник кремля поскаржився, що це начебто Україна розірвала переговорний процес "за вказівкою британців".

В кінці листопада в Ердогана також знову заговорили про переговори України та росії.