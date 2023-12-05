Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

москва заговорила про "теоретично" можливі переговори з Києвом

05 грудня 2023, 18:01
москва заговорила про
Фото: tass.ru
Речник кремля Дмитро Пєсков назвав "теоретичною" можливість проведення таких переговорів в одній із країн Європи.

Про це пише RTVI.

росія готова до переговорів щодо врегулювання так званої "української кризи", сказав Пєсков. 

"Президент однократно говорив, що головне для нас – досягти наших цілей. І, звичайно, перевагенно ми воліли б це робити політико-дипломатичними засобами. Ось і тому ми зберігаємо готовність до переговорів", - сказав він.

Разом з тим, російська газета Ізвєстія з посиланням на високопоставлене джерело сьогодні повідомила, що росія нібито готова до переговорів з Україною, в тому числі на території західної країни.

На прохання уточнити, можливо, чи це, наприклад, в Угорщині, Пєсков сказав:

"Написано, швидше, принципове теоретичне заключення в цій публікації".

Речник кремля поскаржився, що це начебто Україна розірвала переговорний процес "за вказівкою британців".

В кінці листопада в Ердогана також знову заговорили про переговори України та росії.

 

Останні матеріали

Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Політика
Небезпечний конфлікт, про який ніхто не говорить. Вибухонебезпечне Південно-Китайське море – The Atlantic
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 16:00
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Політика
Прорахунки і розбіжності щодо наступу між США та Україною. Чи слід було захищати Бахмут і чи якісну техніку надавав Захід – Washington Post
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 12:21
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Політика
Дипломати і генерали США наполегливо радять Байдену дати Україні зброю. І розпочати процес її вступу до НАТО – Atlantic Council
Переклад iPress – 05 грудня 2023, 08:13
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Політика
В Україні мир зараз означає війну пізніше. Відповідь ексдипломатів США американським посіпакам Валдайського клубу – The Bulwark
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 17:00
Ні, путін не
Політика
Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 11:50
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті завдають колосальної шкоди. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється