"Мотор Січ" фінансували бойовиків на Донбасі протягом кількох років, - СБУ
У результаті оборудки до так званого "Центрального Республиканского банка ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді сплати так званих "податків та інших обов’язкових платежів". Зокрема за 2015 рік "Сніжнянський машинобудівний завод" сплатив до бюджету так званої "ДНР" понад 32 мільйони російських рублів, повідомили у прес-службі СБУ, йдеться в "Громадське".
Завод також безоплатно постачав обладнання для потреб так званих "Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки", через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків.
Слідчі СБУ оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу "Сніжнянський машинобудівний завод" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (Фінансування тероризму). Триває досудове слідство для встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.
Нагадаємо, українське підприємство "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжує постачати деталі для двигунів російській армії через спорідненого боснійського посередника.
Читайте також: Нардепа викликали на допит щодо справи про вбивство "Сармата"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн