"Мотор Січ" фінансували бойовиків на Донбасі протягом кількох років, - СБУ

Співробітники СБУ припинили протиправну діяльність групи компаній "Мотор Січ", яка протягом двох років фінансувала діяльність так званої "ДНР"

У межах досудового розслідування оперативники СБУ втановили, що посадовці "Сніжнянського машинобудівного заводу", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області здійснювали оборудки Росії й так званої "Донецької народної республіки".

У результаті оборудки до так званого "Центрального Республиканского банка ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді сплати так званих "податків та інших обов’язкових платежів". Зокрема за 2015 рік "Сніжнянський машинобудівний завод" сплатив до бюджету так званої "ДНР" понад 32 мільйони російських рублів, повідомили у прес-службі СБУ, йдеться в "Громадське".

Завод також безоплатно постачав обладнання для потреб так званих "Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки", через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків.

Слідчі СБУ оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу "Сніжнянський машинобудівний завод" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (Фінансування тероризму). Триває досудове слідство для встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.

Нагадаємо, українське підприємство "Мотор Січ", попри заборону на експорт військової техніки до РФ, продовжує постачати деталі для двигунів російській армії через спорідненого боснійського посередника.

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