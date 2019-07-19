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Нардепа викликали на допит щодо справи про вбивство "Сармата"

Слідство у справі вбивства АТОвця Віталія Олешка викликало на допит як свідка народного депутата від "Волі народу" Олександра Пономарьова
Пономарьов та Валентировий з БПП можливо причетні до замовлення вбивства Олешка.
Нардепа викликали на допит щодо справи про вбивство "Сармата" Фото: izdato.net

"Пономарьову сьогодні вручили повістку, його викликали на допит до Головного слідчого управління Нацполіції на завтра. Стосовно 11 раніше затриманих людей досудове розслідування завершене. Наразі вони ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Найближчим часом справа буде передана до суду", - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало йдеться в "УП".

За даними нардепа Мустафи Найєма, Олександра Пономарьова разом з ще одним народним депутатом Сергієм Валентировим (БПП) можуть підозрювати у причетності до замовлення вбивства Олешко.

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