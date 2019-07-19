Нардепа викликали на допит щодо справи про вбивство "Сармата"

Слідство у справі вбивства АТОвця Віталія Олешка викликало на допит як свідка народного депутата від "Волі народу" Олександра Пономарьова

Пономарьов та Валентировий з БПП можливо причетні до замовлення вбивства Олешка.

"Пономарьову сьогодні вручили повістку, його викликали на допит до Головного слідчого управління Нацполіції на завтра. Стосовно 11 раніше затриманих людей досудове розслідування завершене. Наразі вони ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. Найближчим часом справа буде передана до суду", - повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало йдеться в "УП".

За даними нардепа Мустафи Найєма, Олександра Пономарьова разом з ще одним народним депутатом Сергієм Валентировим (БПП) можуть підозрювати у причетності до замовлення вбивства Олешко.

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