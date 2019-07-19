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Бойовику "Самооборони Криму" продовжили арешт ще на місяць

Херсонський міський суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу і продовжив арешт на один місяць для бойовика "Самооборони Криму", якого затримали у червні
Відзначається, що захист просив відпустити бойовика під домашній арешт.
Бойовику "Самооборони Криму" продовжили арешт ще на місяць Фото: gettyimages.com

"У зв’язку з продовженням існування ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні Прокуратури Автономної Республіки Крим у Facebook, інформує "УП".

"Суд задовольнив клопотання прокуратури та поліції автономії та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць без визначення розміру застави, оскільки злочин, у якому підозрюється "самооборонівець", вчинено з погрозою застосування насильства", - відзначили у прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 35-річного бойовика незаконного збройного формування "Самооборона Криму", який приїхав на підконтрольну Україні територію, аби поновити свій український паспорт і поїхати на заробітки за кордон.

Зазначається, що у 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму" і сприяв окупації півострову.

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