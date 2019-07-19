Бойовику "Самооборони Криму" продовжили арешт ще на місяць
"У зв’язку з продовженням існування ризиків, про які заявила прокуратура АР Крим під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні Прокуратури Автономної Республіки Крим у Facebook, інформує "УП".
"Суд задовольнив клопотання прокуратури та поліції автономії та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на місяць без визначення розміру застави, оскільки злочин, у якому підозрюється "самооборонівець", вчинено з погрозою застосування насильства", - відзначили у прокуратурі.
Нагадаємо, правоохоронці затримали 35-річного бойовика незаконного збройного формування "Самооборона Криму", який приїхав на підконтрольну Україні територію, аби поновити свій український паспорт і поїхати на заробітки за кордон.
Зазначається, що у 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму" і сприяв окупації півострову.
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