Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна пропонує Кремлю одночасно звільнити Вишинського і Сенцова

"Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно"
Офіс президента України пропонує адміністрації російського президента одночасно звільнити політв’язня Олега Сенцова, засудженого в РФ за тероризм, та головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого в Україні судять за держзраду.
Україна пропонує Кремлю одночасно звільнити Вишинського і Сенцова Фото: president.gov.ua

В ОПУ "із зацікавленістю" дізналися про пропозицію Росії звільнити Вишинського на знак "доброї волі", - заявила речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook.

"Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", - написала вона у Facebook.

Пропозиція Кремля звільнити Вишинського була відповіддю на заклик Зеленського звільнити українських моряків. Президент України зазначив, що це було б першим кроком для відновлення діалогу між Києвом та Москвою.

Нагадаємо, що у червні Зеленський запропонував почати обмін полоненими з РФ у форматі "10 на 10" або "15 на 15".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2019 22:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.