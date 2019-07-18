Україна пропонує Кремлю одночасно звільнити Вишинського і Сенцова

"Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно"

Офіс президента України пропонує адміністрації російського президента одночасно звільнити політв’язня Олега Сенцова, засудженого в РФ за тероризм, та головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого в Україні судять за держзраду.

В ОПУ "із зацікавленістю" дізналися про пропозицію Росії звільнити Вишинського на знак "доброї волі", - заявила речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook.

"Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", - написала вона у Facebook.

Пропозиція Кремля звільнити Вишинського була відповіддю на заклик Зеленського звільнити українських моряків. Президент України зазначив, що це було б першим кроком для відновлення діалогу між Києвом та Москвою.

Нагадаємо, що у червні Зеленський запропонував почати обмін полоненими з РФ у форматі "10 на 10" або "15 на 15".