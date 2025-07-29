З жовтня внаслідок ізраїльської операції загинули понад 60 тисяч палестинців – МОЗ Гази

Значна частина Гази зруйнована за більш ніж 21 місяць конфлікту.

Міністерство охорони здоров'я анклаву повідомило, що військовий наступ Ізраїлю на Сектор Гази призвів до загибелі щонайменше 60 тисяч палестинців з 7 жовтня 2023 року.

Згідно з даними органів охорони здоров'я анклаву, більшість загиблих палестинців є цивільними особами.

Про це інформує Reuters.

У Міністерстві додали, що кількість поранених становить 145 870 осіб, а тисячі залишаються зниклими безвісти під завалами зруйнованих будівель і районів.

Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, повітряна і наземна кампанія Ізраїлю зрівняла з землею цілі квартали в Газі, змусила переселитися більшу частину 2,3-мільйонного населення і поставила анклав на межу голоду.

Ізраїль заявляє, що його операції спрямовані на знищення військового потенціалу Хамас і звільнення заручників. Військові стверджують, що вони вбили тисячі бойовиків Хамасу в Газі і знищили сотні кілометрів тунелів, які використовували бойовики.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що гуманітарна криза в секторі Гази є реальною, зокрема визнав факт голоду, попри заявам прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який раніше це заперечував.