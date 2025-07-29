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ПОЛІТИКА

З жовтня внаслідок ізраїльської операції загинули понад 60 тисяч палестинців – МОЗ Гази

29 липня 2025, 19:21
З жовтня внаслідок ізраїльської операції загинули понад 60 тисяч палестинців – МОЗ Гази
Фото: Reuters
Значна частина Гази зруйнована за більш ніж 21 місяць конфлікту.

Міністерство охорони здоров'я анклаву повідомило, що військовий наступ Ізраїлю на Сектор Гази призвів до загибелі щонайменше 60 тисяч палестинців з 7 жовтня 2023 року.

Згідно з даними органів охорони здоров'я анклаву, більшість загиблих палестинців є цивільними особами.

Про це інформує Reuters.

У Міністерстві додали, що кількість поранених становить 145 870 осіб, а тисячі залишаються зниклими безвісти під завалами зруйнованих будівель і районів.

Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, повітряна і наземна кампанія Ізраїлю зрівняла з землею цілі квартали в Газі, змусила переселитися більшу частину 2,3-мільйонного населення і поставила анклав на межу голоду.

Ізраїль заявляє, що його операції спрямовані на знищення військового потенціалу Хамас і звільнення заручників. Військові стверджують, що вони вбили тисячі бойовиків Хамасу в Газі і знищили сотні кілометрів тунелів, які використовували бойовики.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що гуманітарна криза в секторі Гази є реальною, зокрема визнав факт голоду, попри заявам прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який раніше це заперечував.

ІзраїльСектор ГазиПалестинці

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