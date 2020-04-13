МОЗ повідомляє

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали

В Україні зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 194 випадки;

Волинська область - 78 випадків;

Дніпропетровська область - 60 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 94 випадки;

Закарпатська область - 92 випадки;

Запорізька область - 85 випадків;

Івано-Франківська область - 300 випадків;

Кіровоградська область - 142 випадки;

м. Київ - 495 випадків;

Київська область - 216 випадків;

Львівська область - 124 випадки;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 5 випадків;

Одеська область - 69 випадків;

Полтавська область - 25 випадків;

Рівненська область - 125 випадків;

Сумська область - 74 випадки;

Тернопільська область - 273 випадки;

Харківська область - 11 випадків;

Херсонська область - 31 випадок;

Хмельницька область - 22 випадки;

Чернівецька область - 462 випадки;

Черкаська область - 102 випадки;

Чернігівська область - 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, що вчора в Україні було зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19