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В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 266 нових випадків
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 квітня в Україні 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 174 випадки;

Волинська область — 71 випадок;

Дніпропетровська область — 58 випадків; 

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 82 випадки;

Запорізька область —  83 випадки;

Івано-Франківська область — 291 випадок;

Кіровоградська область — 118 випадків;

м. Київ — 416 випадків;

Київська область — 159 випадків;

Львівська область — 111 випадків; 

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 2 випадки;

Одеська область — 63 випадки;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 119 випадків;

Сумська область — 73 випадки;

Тернопільська область — 243 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 19 випадків;

Чернівецька область — 432 випадки;

Черкаська область — 99 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд працює над стратегію виходу України з карантину.

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12 04 2020 13:00
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