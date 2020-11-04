Шмигаль: У травні Україна має йти на роботу

Уряд створив Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли "найкращі вчені та економісти зі світовими іменами"

"У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках - це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд працює над стратегію виходу України з карантину.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, пише "Економічна правда".

"У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках - це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками".

Він зазначив, що наразі Рада розроблює стратегію виходу з карантину, яку буде презентовано наступного тижня.

За його словами, уряд створив Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли "найкращі вчені та економісти зі світовими іменами".

Також він опублікував план стратегії на травень, згідно з якою Уряд планує створиті 500 тис робочих місць, частково зняти обмеження на рух громадського транспорту та забезпечити кредитну підтримку малому та середньому бізнесу.

Нагадаємо, що кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 13%