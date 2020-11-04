Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Шмигаль: У травні Україна має йти на роботу

Уряд створив Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли "найкращі вчені та економісти зі світовими іменами"
"У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках - це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками".
Шмигаль: У травні Україна має йти на роботу Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд працює над стратегію виходу України з карантину.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, пише "Економічна правда".

"У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках - це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками".

Він зазначив, що наразі Рада розроблює стратегію виходу з карантину, яку буде презентовано наступного тижня.

За його словами, уряд створив Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли "найкращі вчені та економісти зі світовими іменами".

Також він опублікував план стратегії на травень, згідно з якою Уряд планує створиті 500 тис робочих місць, частково зняти обмеження на рух громадського транспорту та забезпечити кредитну підтримку малому та середньому бізнесу.

Нагадаємо, що кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 13%

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2020 12:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як пережити ізоляцію?

Як пережити ізоляцію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.