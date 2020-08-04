Кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 13% - Мінекономіки

"Ми очікуємо росту як тимчасового, так і постійного безробіття у цьому році до 9,4%"

Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися до центру зайнятості) склало на 13%. Але ми очікуємо на зростання кількості безробітних", - сказав міністр.

Станом на 7 квітня 2020 року по допомогу через безробіття до центрів зайнятості звернулись 364 тисячі осіб - на 13% більше, ніж на 7 квітня минулого року.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр економіки Ігор Петрашко, зазначає "Економічна правда".

"Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися до центру зайнятості) склало на 13%. Але ми очікуємо на зростання кількості безробітних", - сказав міністр.

"Ми очікуємо росту як тимчасового, так і постійного безробіття у цьому році до 9,4%", - підкреслив Петрашко.

За підсумками квітня-травня у Мінекономіки прогнозують істотне зростання кількості зареєстрованих безробітних - у зв'язку із цим Кабмін планує спростити процедуру реєстрації безробітних.

Петрашко також заявив, що у зв'язку із ростом безробіття Кабмін поставив перед собою 3 завдання: зберегти максимальну кількість робочих місць, підтримати людей, які втратили роботу, а також - відновлення економіки після коронавірусної кризи.

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