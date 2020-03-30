Безробітним виплачуватимуть допомогу з першого дня реєстрації Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості

"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину."

Фото: з вільних джерел

Кабмін на позачерговому засіданні у неділю ввечері підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину, повідомляє "Економічна правда". Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Telegram Дослівно: "Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину. Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації". Нагадаємо, що кількість безробітних за грудень збільшилась майже на 15%

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