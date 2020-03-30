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Безробітним виплачуватимуть допомогу з першого дня реєстрації

Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості
"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину."
Безробітним виплачуватимуть допомогу з першого дня реєстрації Фото: з вільних джерел

Кабмін на позачерговому засіданні у неділю ввечері підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль у Telegram

Дослівно: "Кабмін зібрався на позачергове засідання. Щойно підтримали рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину.

Відтепер реєстрація безробітних буде здійснюватися з першого дня після подання відповідної заяви в Центр зайнятості. Призначення виплати у такому разі так само здійснюватиметься з першого дня реєстрації".

Нагадаємо, що кількість безробітних за грудень збільшилась майже на 15%
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30 03 2020 10:56
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